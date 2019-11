Una historia familiar agridulce

Rachel Her

En el último año las producciones asiáticas Un asunto de familia del japonés Hirokazu Koreeda y Parásitos del coreano Bong Joon-ho han hecho que todas las miradas cinéfilas se muevan hacia la derecha del mapa. Ambas producciones comparten el denominador común de situar la familia en el centro del relato y lo mismo ocurre con The Farewell. La directora americana Lulu Wang se ha ido a rodar a su ciudad de origen, una historia familiar autobiográfica que está a la altura para formar un insuperable «tríptico familiar».

Basada en una mentira real. Con este inesperado aviso comienza The Farewell. Wang escribe y dirige esta historia basada en el momento en que su abuela fue diagnosticada de un cáncer incurable. Siguiendo la tradición china, toda la familia acordó no contarle la gravedad real de la enfermedad. Para la realizadora supuso un enorme choque con su moral y carácter forjados en occidente.

Desde ese punto de partida construyó un argumento en el que los distintos miembros de una familia diseminada entre distintas urbes de China, Japón y Estados Unidos, montan una boda exprés entre uno de sus nietos y su reciente novia japonesa. Con esta excusa todos los miembros de la familia acuden a Changchún, su ciudad de origen, sin levantar las sospechas de su querida Nai- Nai.

Con una destreza inusual, la directora aborda la cuestión de la identidad cultural, un conflicto que aflora en Billie, la protagonista, ante la posibilidad perder el vínculo más fuerte que conserva con su país de origen, que tras décadas de ausencia ya apenas reconoce. La idiosincrasia china se ve reflejada en conversaciones, planos robados desde puertas entreabiertas y por supuesto en la sublime secuencia de la boda.

The Farewell esquiva el discurso sensiblero y calibra las situaciones divertidas, tiernas e íntimas, llevando al espectador de la emoción a la risa, y a la inversa, con una efectividad inusual. En algunas secuencias conviven magistralmente estas situaciones dobles. Como en la que, en un primer término, se muestra una conversación entre la abuela y la nieta, emotiva para el espectador porque no puede evitar pensar que podría ser uno de los últimos momentos que ambas comparten; mientras que, en segundo término, se desarrolla una sesión de fotos de boda de lo más kitsch, entre corazones gigantes y plumas de color rosa, que rompen el dramatismo en el momento justo, pero que no dejan de tener, en el fondo, un regusto agridulce.

La tensión entre la celebración de la vida y la amenaza de la muerte confluyen en momentos brillantes en torno a la cultura de la muerte en China, que generan situaciones de humor negro que perfectamente podrían encajar en una película de Almodóvar. La riña de Nai Nai a su hijo por poner un cigarrillo encendido en la ofrenda de la tumba a su difunto marido («no es bueno que fume») no dista mucho de la escena de Dolor y Gloria en la que el personaje de Julieta Serrano explica a su hijo, por enésima vez, cómo y quién debe amortajarla.

Destaca el trabajo de Awkwafina, que interpreta más con los silencios y lenguaje corporal el conflicto moral del personaje, un alter ego de la directora, para quien resulta casi una misión imposible ocultar sus sentimientos. Todo el reparto está espléndido y cada personaje aporta una pincelada distinta a al mosaico de temas que se despliegan en la película, entre ellos la inmigración, el materialismo, el desajuste entre el frenético desarrollo económico del país con la inmovilidad de las tradiciones más rancias. The Farewell está repleta de preguntas sin respuesta, igual que la propia vida, y lo único que deja como verdad universal e indiscutible es la fuerza de los lazos familiares.

THE FAREWELL

Dirección: Lulu Wang.

Intérpretes: Awkwafina, Shuzhen Zhao, X Mayo, Tzi Ma, Diana Lin.

Género: comedia, drama. Estados Unidos, 2019.

Duración: 100 minutos.