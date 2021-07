Héroes por necesidad

Yago Paris

Imagina por un instante que se combinase El salario del miedo (1953) con Mad Max: Fury Road (2015): una misión suicida a bordo de un camión que recorre parajes inhóspitos, y que se acaba convirtiendo en una persecución al límite, llena de acción y sin apenas trama. De esta mezcla parece haber salido The Ice Road, lo nuevo de Jonathan Hensleigh (El castigador, 2004), con Liam Neeson en otro más de los numerosos roles de héroe de acción que ha estado encarnando en la última etapa de su carrera actoral. Un escape de metano provoca un accidente minero cerca del círculo polar ártico, atrapando a un grupo de trabajadores, que deben ser rescatados antes de que se les acabe el oxígeno. La solución consiste en transportar máquinas extractoras de gases en los remolques de tres camiones, que deben cruzar un lago cuya superficie está congelada. Como es abril, estas carreteras heladas que dan título al filme ya están clausuradas, pues la capa de hielo es tan fina que es demasiado arriesgado transitarlas, pero se abren de nuevo para llevar a cabo esta misión al límite, que, como cabe esperar, provocará un sinfín de situaciones de riesgo para sus protagonistas.

La cinta recorre los lugares comunes propios de la historias de trabajadores que deben afrontar retos suicidas: la mala situación laboral —que los tiene al borde de la pobreza—, la necesidad de aceptar empleos que ponen en serio riesgo sus vidas, el abandono institucional de los veteranos de guerra y la facilidad con que las grandes corporaciones juegan con las vidas de sus trabajadores son algunos de los puntos clave del guion. Escrita por el propio director, la historia recuerda a otros relatos de héroes de clase trabajadora que se ven forzados a serlo aunque no lo buscasen, como Jungla de cristal: La venganza (1995) y Armageddon (1998), en buena medida porque ambos salieron de la pluma de Hensleigh. Humilde, directo, consciente de sus propias limitaciones y con la firme intención de no elaborar nada más que un potente entretenimiento, el cineasta ofrece con The Ice Road un thriller de acción conciso y contundente, que permite contar la historia de un tipo de personaje —el redneck tradicional y conservador— cada vez más ausente en el panorama comercial estadounidense.